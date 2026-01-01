Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ако Иран спазва двустранните договорености, американско-израелската война срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен, предаде Ройтерс.

"Ако Иран се съгласи да изпълни договореното, което може би е твърде смело предположение, тогава станалата вече легендарна (военна операция) "Епична ярост" ще приключи и изключително ефективната блокада ще позволи Ормузкият проток да бъде ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ, включително за Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"Ако не се съгласят, започват бомбардировки и, което ще е жалко, много по-мащабни и интензивни отпреди", добави американският президент.

Стратегическият морски път на практика е затворен от 28 февруари, когато започнаха с американско-израелските срещу Иран. В началото на този месец Тръмп обяви, че от 4 май започва военна операция, с която да се помогне за освобождаването на блокирани кораби.

Американският лидер снощи заяви, че Вашингтон и Техеран са постигнали "голям" напредък към сключването на всеобхватно споразумение. Тръмп също така посочи, че американската операция за отварянето на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време... за да се види дали споразумението маже да бъде финализирано и подписано".

Междувременно Тръмп днес заяви в интервю за в. "Ню Йорк пост", че е прекалено рано за преки преговори в Иран.