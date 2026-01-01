Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че ще спре за кратко операцията "Проект Свобода" по ескортирането на кораби през Ормузкия проток, залагайки на "голям“ напредък към всеобхватно споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

Преди това американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио очерта действията по операцията, започнали в понеделник, в помощ на блокираните от силите на Техеран търговски плавателни съдове в Персийския залив.

Тръмп обяви „Проект Свобода“: САЩ поемат защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Ормузкият проток на практика е затворен от началото на конфликта, започнал на 28 февруари тази година с американско-израелските удари по Техеран. Така бяха блокирани 20 процента от доставките на петрол в световен мащаб. По този повод Рубио отбеляза, че споменатата първа военна операция на САЩ под наслов "Епична ярост" (известна още като "Епичен гняв") е приключила.

"Стигнахме да съгласие (с Иран - бел. ред.), че успоредно с оставането на блокадата в сила, "Проект Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението маже да бъде финализирано и подписано", заяви Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".

Ройтерс отбелязва, че за момента няма реакция от Техеран. От друга страна Белият дом не отговори на запитване на агенцията за това какъв е напредъкът и колко дълго по "Проект Свобода" няма да се действа от страна на САЩ. Рубио заяви по-рано и че Иран няма капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток.

Шефът на Пентагона: Примирието с Иран остава в сила

"Операция "Епична ярост“ приключи“, обяви Рубио. Една от основните цели на Тръмп при започването на военни удари срещу Иран беше да гарантира, че Техеран няма да разработи ядрено оръжие - нещо, към което Техеран отрича да се стреми.

Докато Рубио говореше в Белия дом, британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че товарен кораб е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток. Допълнителни подробности за инцидента не бяха изнесени.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет от своя страна каза вчера, САЩ успешно са осигурили път през протока и че стотици търговски кораби се редят на опашка, за да преминат по него. Той напомни, че четириседмичното примирие с Иран не е приключило.

"В момента прекратяването на огъня със сигурност е в сила, но ще наблюдаваме ситуацията много, много внимателно“, обърна внимание Хегсет.

Малко след като Хегсет се изказа, Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана на емирствата се опитва да отблъсне атаки с ракетни и дронове от Иран, въпреки че висшето военно командване на Иран отрече да е извършвало атаки.

Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че атаките са сериозна ескалация на напрежението и представляват пряка заплаха за сигурността на страната, добавяйки, че емирствата си запазват "пълното и легитимно право“ на отговор.

Иранското външно министерство отхвърли изявленията на Абу Даби, заявявайки, че действията на въоръжените му сили са били насочени единствено към отблъскване на американската агресия.