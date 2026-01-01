Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликтът с Иран продължава.

Президентът заяви, че инициативата, която започва в понеделник сутринта, носи името „Проект Свобода“ и има за цел да подпомогне „неутралните и невинни страни“, засегнати от блокадата на иранския воден път.

Тръмп написа в Truth Social:

„Държави от цял свят — почти всички от които не са замесени в спора в Близкия изток, който се развива толкова видимо и бурно — помолиха Съединените щати да съдействат за освобождаването на техните кораби, блокирани в Ормузкия проток, при положение че нямат абсолютно нищо общо със ситуацията. Те са просто неутрални и невинни странични наблюдатели.“

„В интерес на Иран, Близкия изток и Съединените щати уведомихме тези страни, че ще осигурим безопасното извеждане на техните кораби от ограничените водни пътища, за да могат да продължат дейността си свободно и безпрепятствено.“

( Donald J. Trump - May 03 2026, 4:35 PM ET )



Countries from all over the World, almost all of which are not involved in the Middle Eastern dispute going on so visibly, and violently, for all to see, have asked the United States if we…

„Отново подчертавам — това са кораби от региони по света, които по никакъв начин не са свързани с настоящите събития в Близкия изток. Разпоредих на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия за безопасното извеждане на корабите и екипажите им от пролива. Във всички случаи те заявиха, че няма да се върнат, докато районът не стане напълно безопасен за корабоплаване.“

„Този процес — Проект „Свобода“ — ще започне в понеделник сутринта, близкоизточно време.“

Президентът добави, че е наясно с „много позитивните разговори“ между негови представители и Иран, които биха могли да доведат до благоприятен изход за всички страни.

Той подчерта, че инициативата има за цел да помогне на хора, компании и държави, които „не са направили абсолютно нищо нередно и са се превърнали в жертви на обстоятелствата“.