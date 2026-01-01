Тръмп / БГНЕС / EPA /Doug Mills

Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще ескортират чуждестранни кораби през Ормузкия проток като част от хуманитарна инициатива, докато конфликтът с Иран продължава.

Президентът заяви, че инициативата, която започва в понеделник сутринта, носи името „Проект Свобода“ и има за цел да подпомогне „неутралните и невинни страни“, засегнати от блокадата на иранския воден път.

Тръмп написа в Truth Social:
„Държави от цял свят — почти всички от които не са замесени в спора в Близкия изток, който се развива толкова видимо и бурно — помолиха Съединените щати да съдействат за освобождаването на техните кораби, блокирани в Ормузкия проток, при положение че нямат абсолютно нищо общо със ситуацията. Те са просто неутрални и невинни странични наблюдатели.“

„В интерес на Иран, Близкия изток и Съединените щати уведомихме тези страни, че ще осигурим безопасното извеждане на техните кораби от ограничените водни пътища, за да могат да продължат дейността си свободно и безпрепятствено.“

„Отново подчертавам — това са кораби от региони по света, които по никакъв начин не са свързани с настоящите събития в Близкия изток. Разпоредих на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия за безопасното извеждане на корабите и екипажите им от пролива. Във всички случаи те заявиха, че няма да се върнат, докато районът не стане напълно безопасен за корабоплаване.“

„Този процес — Проект „Свобода“ — ще започне в понеделник сутринта, близкоизточно време.“

Президентът добави, че е наясно с „много позитивните разговори“ между негови представители и Иран, които биха могли да доведат до благоприятен изход за всички страни.

Той подчерта, че инициативата има за цел да помогне на хора, компании и държави, които „не са направили абсолютно нищо нередно и са се превърнали в жертви на обстоятелствата“.

Daily Mail
