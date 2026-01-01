Военни водолази се подготвят да извършват операции по разминиране, в случай че това се наложи в Ормузкия проток, съобщи британското министерство на отбраната.

Експерти от Кралския флот, обучени в обезвреждане и разчистване на мини, ще бъдат използвани като допълнителен ресурс заедно с безекипажни системи. Докато военни стратези участват във втори ден от преговори, организирани в Лондон, Великобритания потвърди, че ще предостави автономни системи за унищожаване на мини като част от многонационална мисия за защита на протока. Този ход е част от усилията на Лондон да покаже на Вашингтон, че Обединеното кралство е готово да направи сериозен принос за охраната на ключовия морски път през Персийския залив.

Великобритания и Франция са свикали поредица от срещи, целящи да гарантират свободното корабоплаване в този търговски коридор и да облекчат икономическия натиск, причинен от затварянето му в началото на март. Въпреки това участващите държави са разделени относно ролята на САЩ в инициативата, докато Белият дом настоява, че не се нуждае от европейска помощ. През март американският президент Доналд Тръмп нарече корабите на британските военноморски сили „играчки“.

Съдбата на пролива остава неясна, след като Тръмп обяви, че удължава безсрочно примирието, което трябваше да изтече в сряда. Той заяви, че американската блокада на протока ще остане в сила. Иран сигнализира, че няма да изпрати преговорен екип за разговори със САЩ в Пакистан, докато блокадата не бъде вдигната, и впоследствие похити два чуждестранни кораба, преминаващи през морския път.

Лондон заяви миналия месец, че обмисля да изпрати кораб на Кралския флот или търговски съд с автономни системи за разминиране в Персийския залив, но сега ускорява тези планове.