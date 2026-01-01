Столичният инспекторат напомня на собствениците и ползвателите на търговски обекти на територията на Столична община, които използват общински площи за т.нар. „тротоарно право“, че разполагането на маси, столове, съоръжения и други елементи пред обектите следва да се извършва единствено в рамките на одобрената схема и по начин, който не възпрепятства свободното и безопасно преминаване на пешеходци. Контролът обхваща както спазването на разрешената площ, така и поставянето на необходимите обозначения съгласно изискванията.

Напомнянето е във връзка със зачестили сигнали от граждани за затруднено преминаване по тротоари в близост до търговски обекти, както и с цел превенция и своевременно спазване на правилата.

При разполагане на маси и столове извън подиум/декинг търговецът е длъжен да обозначи границите на разрешената площ с жълти ъгли, поставени съгласно одобрената схема. Екипите на Столичния инспекторат извършват контрол както за наличието на обозначенията, така и за спазването на разрешената площ.

Когато жълтите обозначения липсват, се издава предписание за поставянето им в срок до 48 часа, след което се извършва последващ контрол. При неизпълнение на предписанието се съставя акт за установяване на административно нарушение.

Жълти ъгли не се поставят, когато масите и столовете са разположени изцяло върху подиум/декинг, но и в тези случаи се извършва контрол за спазване на разрешената площ. Обозначения не се поставят и при стелажи, хладилни витрини и други елементи при търговия на открито, като и там инспекторите следят за заетата площ съгласно одобрената схема.

Съгласно действащата нормативна уредба, при установени нарушения се налагат санкции в размер на 50 до 500 евро, а при повторно нарушение - в двоен размер.

Тротоарното право предоставя възможност за използване на публично пространство, но то върви ръка за ръка с отговорността да се осигури свободно преминаване и спазване на правилата. Столичният инспекторат е на терен и продължава да осъществява контрол по изпълнението на изискванията.