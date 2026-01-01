Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) задържаха два танкера за, по думите им, нарушение на международното морско право и ги пренасочиха към иранския бряг, съобщи агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

В изявление КГИР посочи, че корабите, които назова като „Франческа“ и „Епаминодес“, са били задържани за „извършване на дейност без необходимото разрешение и манипулиране на навигационните системи“. Те добавиха, че това е застрашило морската сигурност.

По-рано беше съобщено, че три кораба са били атакувани в Ормузкия проток. Първият контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг, е бил атакуван североизточно от Оман. Вторият, плаващ под панамски флаг, е бил подложен на обстрел близо до Западен Иран. Третият, плаващ под либерийски флаг, също е бил атакуван около западната част на Иран. И при трите нападения няма данни за жертви и ранени.