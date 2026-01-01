Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс.

Техеран ограничи през последните дни корабоплаването през протока, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, в отговор на американската блокада на иранските пристанища.

Петролният танкер „Иан Спир“ (Ean Spir) премина през Ормузкия проток във вторник, след като преди това беше акостирал в иракско пристанище, сочат данни на „МаринТрафик“ (MarineTraffic).

Товарният кораб „Лиан Стар“ (Lian Star), отплавал от иранско пристанище, също е преминал през протока.

Танкерът за втечнен нефтен газ „Меда“ (Meda), който е акостирал в пристанище в Обединените арабски емирства, е пресякъл Ормузкия проток в понеделник при втория си опит да напусне Персийския залив, според анализ на сателитни снимки на „СинМакс“ (SynMax).

Трите кораба представляват незначителен процент от над 140-те съда, преминаващи ежедневно през маршрута, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Повече от дузина танкери преминаха през Ормузкия проток, след като в петък Иран временно обяви, че той е отворен. В събота обаче Техеран отново обяви, че морският път е затворен и обстрелваше кораби.

„Дори кораби, които на пръв поглед отговарят на общоизвестните критерии за успешно преминаване през двете блокади, могат да се окажат в опасност и да не успеят да преминат“, предупреди компанията за услуги в корабоплаването Би Ар Ес (BRS).