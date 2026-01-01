САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че не желае да удължава срока на примирието с Техеран, който изтича утре в 20:00 източноамериканско време (3:00 ч. на 23 април бълг. вр.). Американският държавен глава допълни, че Вашингтон се намира в силна позиция за преговори, които могат да завършат със значимо споразумение.

"Не искам да го правя (да удължавам срока на примирието - бел. ред.). Не разполагаме с толкова време", заяви Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.

Военната операция срещу Иран интензифицира риска за световната енергийна сигурност. САЩ и Израел извършиха съвместни нападения срещу Иран, които доведоха до смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници. Този акт беляза нова фаза в конфликта, предизвиквайки незабавни ответни действия. В отговор на тези удари, Иран предприе критична стъпка, затваряйки Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който преминава приблизително една пета от световните доставки на петрол. Блокадата на този проток директно застрашава глобалната търговия с петрол и може да има широк отзвук върху цените на суровините и стабилността на финансовите пазари. В този контекст, американската администрация предприе конкретни действия. Като една от политиките за смекчаване на пазарния шок, президентът Тръмп потвърди временното облекчаване на част от санкциите върху руския петрол. Това решение беше взето с цел да се предотврати рязкото поскъпване на петрола на световните пазари, което би засегнало пряко потребителите и икономиките.Освен това, САЩ инициираха дипломатически усилия, провеждайки разговори с държави като Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания, за осигуряване на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Тази политика цели да гарантира безпрепятственото преминаване на енергийни ресурси и да минимизира икономическата несигурност.Напрежението достигна връх на 20 април, когато президентът Тръмп отправи остър ултиматум, заявявайки, че ако Техеран откаже сделка, САЩ ще унищожат „всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран“. Това изявление не само ескалира реториката, но и директно поставя под въпрос иранската инфраструктура и дългосрочната им икономическа перспектива.Към настоящия момент, с изтичането на срока на примирието на 23 април, ситуацията остава критична. Вашингтон твърди, че е в силна позиция за преговори, но нежеланието за удължаване на примирието показва решимост за бързо решение. Въпросът не е само за геополитика; той пряко засяга цените на енергията, търговските маршрути и стабилността на инвестициите по света.