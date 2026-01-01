Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американска делегация ще пристигне в Пакистан в понеделник, 20 април, за да възобнови преговорите за прекратяване на войната с Иран, като отново отправи заплахи за удари по ключова инфраструктура.

В публикация в социалните мрежи той обвини Техеран, че е нарушил двуседмичното примирие с атаки в събота в Ормузкия проток.

Тръмп подчерта, че предлага на Иран „разумна сделка“, но предупреди за тежки последствия при отказ.

„Ако Техеран каже „не“, Съединените щати ще унищожат всяка една електроцентрала и всеки един мост в Иран. КРАЙ НА ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА!“, заяви той.

Тръмп обвини Иран в нарушаване на споразуменията за прекратяване на огъня, като посочи вчерашните атаки срещу френски и британски кораби.

Тръмп заяви, че ''Иран помага на Вашингтон, като блокира Ормузкия проток'', защото според него Техеран губи по 500 милиона долара на ден заради това, докато Съединените щати ''не губят нищо''.

Иранското външно министерство заяви, че американската морска блокада срещу иранските пристанища представлява нарушение на примирието, както и „незаконен и престъпен акт“.

„Т.нар. „блокада“ на иранските пристанища или крайбрежие от страна на Съединените щати не само нарушава примирието, посредничено от Пакистан, но е и едновременно незаконна и престъпна“, написа говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи в социалната мрежа X.

Изявлението идва на фона на обвинения от страна на американския президент Доналд Тръмп, че Иран също е нарушил примирието чрез атаки срещу кораби.

„Освен това, чрез умишлено налагане на колективно наказание върху иранското население, това представлява военно престъпление и престъпление срещу човечеството“, добави Багаеи.