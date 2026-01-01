Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Ройтерс, че САЩ ще работят с Иран, за да изнесат обогатения му уран на своя територия.

„Ще го вземем заедно. Отиваме в Иран и ще започнем лека-полека да го изкопаваме с големите машинарии… Ще го откараме обратно в САЩ“, заяви Тръмп по време на телефонно интервю.

Той говори за „ядрен прах“ и допълни, че материалът ще бъде прибран „много скоро“. Споменатият от Тръмп „ядрен прах“ е онова, което според него е останало, след като САЩ и Иран бомбардираха иранските ядрени обекти през юни миналата година.

Смята се, че Иран притежава повече от 400 килограма обогатен до 60% чистота уран. Иранската ядрена програма е един от най-деликатните въпроси в американско-иранските преговори.

Тръмп заяви, че основната причина за войната е да се попречи на Иран да придобие ядрено оръжие. Иран твърди, че обогатяването на уран – процес, който произвежда ядрено гориво за АЕЦ и ядрени бойни глави в зависимост от продължителността му, е само за мирни цели.

Тръмп каза освен това, че САЩ ще поддържат морската блокада срещу Иран до сключването на споразумението. „Мисля, че сделката ще се случи много бързо. Разбираме се много добре с Иран“, заяви той.

Тръмп заяви, че са необходими допълнителни преговори за постигане на споразумение и че те ще се проведат „може би през уикенда“. Той допусна, че може да замине за Исламабад, след като споразумението бъде сключено.

Президентът заяви, че САЩ работят с Иран за премахването на мините от Ормузкия проток.

В отговор на съобщение, че САЩ обмислят сделка с Иран за урана на стойност 20 млрд. долара, Тръмп заяви, че „ никакви пари няма да преминават от едни ръце в други.“