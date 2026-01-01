Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в интервю на английски език за индийския телевизионен канал "Индия Тудей", публикувано снощи, че САЩ са отхвърлили предложение на Москва, съгласно което Русия ще транспортира на своя територия всички ирански запаси от обогатен уран.

За първи път Русия е предложила да установи контрол върху иранските уранови запаси през юни миналата година, но тогава не са били предприети действия, уточнява Ройтерс. Тази седмица Москва отново е отправила това предложение към Вашингтон.

"Русия беше готова да складира иранския обогатен уран на своя територия", казва Песков. "Това щеше да бъде едно добро решение. За жалост обаче американската страна отхвърли това наше предложение", добави той.

Много "червени линии" в ситуацията около Иран са напълно заличени, каза още за "Индия Тудей" говорителят на Кремъл.

"За жалост много "червени линии" са заличени. Не може една страна да убива лидера на друга страна. Една страна не бива да бомбардира друга. Това са действия, които са в разрез с международното право", подчерта Песков.