Община Варна организира пряко излъчване на Bangaranga концерта на DARA в София тази вечер от 18:00 часа.

Коцев: DARA става почетен гражданин на Варна

Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в „Евровизия 2026“.

Кметът Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави DARA от името на всички варненци, съобщиха от Общината.

От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят DARA в една специална и емоционална вечер.

Припомняме, че Коцев съобщи, че DARA ще стане почетен гражданин на Варна.

„Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия“, написа във Facebook профила си кметът.