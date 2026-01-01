Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ получи награда от Европейския орган по труда за добра практика за разработения онлайн инструмент „Провери дали работиш недекларирано“, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Наградата е връчена от изпълнителния директор на ЕОТ Козмин Боянджиу по време на официална церемония в Ларнака, Кипър. 

Българската инспекция по труда е отличена за иновативния инструмент за самооценка, който подпомага работещите да проверят сами каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран. Те получават и насоки как да реагират, ако установят, че има риск за техните трудови и социални права, обясниха от ГИТ.

„Ефективността на този инструмент се дължи на ясните сигнали, които той изпраща на работниците, за да разберат дали работят в условията на декларирана заетост. Насочването към конкретни институции за съдействие повишава информираността на работниците, но и допринася за по-ранното идентифициране на рискови ситуации и тяхното предотвратяване“, каза Деница Николова, главен инспектор в Дирекция „Трудова мобилност“ към ИА ГИТ при получаването на наградата, цитирана в информацията.

Инструментът е свободно достъпен за работещи и работодатели тук.

По време на награждаването бе отбелязана и 10-ата годишнина от създаването на Европейската платформа за недеклариран труд, пише още в съобщението.

През 2024 г. за разработения онлайн инструмент Главната инспекция по труда бе удостоена с първо място в категория „Социална отговорност“ на конкурса „Добри практики 2024“, организиран от Института по публична администрация.

В началото на март Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда“ беше отличена в категорията „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ в националния конкурс „Икономика на светло“, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Грамотата бе връчена на изпълнителния директор на Агенцията Екатерина Асенова от служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

