Обезвредиха агресивен мъж, барикадирал се в жилището си в Кърджалийско, съобщиха от ОД на МВР.

14 полицейски служители и трима пожарникари проведоха успешна операция по извеждането на мъж, барикадирал се в къщата си в село Вождово.

На 16 май близък на семейството е подал сигнал, че мъжът се е заключил в жилището, изолирал майка си в една от стаите и заплашва, че ще я убие.

Психично болен мъж се барикадира в дома си в Казанлък (СНИМКИ)

Полицаите са разполагали с информация, че той е въоръжен с нож и чук. След кратък оглед на място са били предприети действия за осигуряване на достъп до жилището, без да се провокира към по-крайни действия 45-годишният обитател.

Пожарникарите успели да разрежат входната врата, след което полицаите бързо влезли и обезоръжили мъжа. Иззети са ножът и чукът. Операцията е приключила за около 2 часа - без пострадали.

Извършителят на деянието е предаден на медицински екип.