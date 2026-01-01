Турските власти проучват преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли маршрути за джогинг за френския президент Еманюел Макрон, чийто навик да тича сутрин се превърна в отличителна черта на дипломатическите му пътувания в чужбина, съобщава "Хюриет дейли нюз".

Сред обсъжданите места за евентуалното тичане на Макрон са долината Дикмен, Ботаническият парк и околностите на езерото Еймир.

Френският лидер вече привлече вниманието с това, че продължи рутината си за джогинг по време на посещенията си в Кения, Армения и Египет, съпроводен от строги мерки за сигурност и широко медийно отразяване.

Турция ще бъде домакин на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара на 7 юли, която ще бъде втората среща на върха на НАТО в страната след тази в Истанбул през 2004 г. Дипломатите разглеждат срещата като стратегически значима на фона на продължаващото геополитическо напрежение, войната в Украйна и дебатите относно бъдещето на европейското сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

На срещата в Анкара се очаква да присъстват лидери от 32-те държави членки на НАТО заедно с представители от партньорски държави и държави със статут на наблюдатели.

Един от най-внимателно следените въпроси остава дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на срещата на върха след неотдавнашните му критики към НАТО, въпреки че според дипломатически източници вероятността за неговото участие е висока, тъй като домакин на срещата е Турция, посочва "Хюриет дейли нюз".