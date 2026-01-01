Кубинският президент Мигел Диас-Канел днес заяви, че американски военни действия срещу Куба ще доведат до “кървава баня” с непредвидими последици за регионалния мир и стабилност, предаде Ройтерс.

“Куба не представлява заплаха”, написа Диас-Канел в социалната платформа Екс след публикация в американското издание “Аксиос” вчера, в която се цитират класифицирани разузнавателни данни и се твърди, че Хавана е придобила над 300 военни дрона и е обсъждала планове да ги използва за атака срещу военната база на САЩ “Гуантанамо”, американски военни кораби и островния град Кий Уест във Флорида.

Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес в отделна публикация написа, че Куба, “като всяка държава в света” има правото на легитимна самоотбрана срещу външна агресия съгласно Устава на ООН и международното право. Той добави, че онези, които искат да атакуват страната, използват фалшив претекст за оправдание.

Куба - комунистическият враг на Вашингтон от няколко поколения - е подложена на нарастващ натиск, след като САЩ спряха енергийните ѝ доставки след ареста на президента на Венецуела, тогавашния ѝ съюзник, през януари.

През последните седмици горивото свърши и често в Куба има електричество само по един или два часа дневно.

Напрежението между двете страни рязко се изостри в последните дни.

Миналата седмица Ройтерс цитира служители от Министерството на правосъдието на САЩ, че прокуратурата планира да повдигне обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за свалянето на два самолета, управлявани от хуманитарната организация "Братя на помощ", през 1996 г.

Подобно обвинение срещу 94-годишния Кастро ще представлява голяма ескалация на натиска над Хавана от страна на администрацията на Тръмп, която нарича властите на острова корумпирани и некомпетентни, оказвайки натиск за промяна.

Междувременно днес в Куба пристигна нова пратка с хуманитарна помощ от Мексико. Това е петата пратка от февруари насам.

За разлика от предишните доставки, транспортирани с мексикански военни кораби, този път хуманитарната помощ беше докарана с товарен кораб, плаващ под панамски флаг, който влезе в залива на Хавана тази сутрин, съобщиха репортери на Франс прес.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум обяви доставката миналата седмица, като уточни, че тя не съдържа петрол.

От януари насам само един руски петролен танкер получи разрешение да влезе в пристанището на Хавана, а доставката на петрол, която направи, вече е изчерпана.