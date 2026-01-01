Над 79% от общия обем на комплексните и значими язовири в страната е запълнен към 18 май, показват данните на Министерство на околната среда и водите. В момента три язовира преливат, а заради очакваните нови валежи институциите следят внимателно нивата на реките и водоемите.

Към момента наличният завирен обем възлиза на 5178 млн. куб. м, което представлява 79,22% от общия капацитет на 52-ата комплексни и значими язовира, управлявани от министерството.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са още „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“.

Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Пълноводие у нас: язовирите се пълнят, част от тях вече преливат

От МОСВ посочват, че във връзка с пролетното пълноводие при необходимост се извършва контролирано изпускане на водни количества, за да бъдат осигурени свободни обеми за поемане на повишения приток.

По информация на Национален институт по метеорология и хидрология през следващите дни се очакват нови валежи в различни райони на страната. В сряда и четвъртък краткотрайни дъждове и гръмотевични бури ще има главно в източната половина на България и планинските райони, а в петък и събота на места се прогнозират и по-интензивни валежи.

Очаква се през следващите два дни нивата на реките да се повишат, но водните количества ще останат под праговете за внимание.

От министерството напомнят на местните власти да изпълняват мерките, предвидени в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., и да следят актуалните прогнози за опасни метеорологични явления.

Преди дни министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова съобщи, че министър-председателят Румен Радев е разпоредил анализ на състоянието на язовирите и превантивни действия с цел да не се повтори водната криза в Плевенска област от миналата година.