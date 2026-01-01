Атлети от Турция участват в 730-километров маратон, в рамките на който ще пренесат пръст от родната къща на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в Солун до мавзолея му в Анкара - „Анъткабир“, за да отбележат 19 май, който в южната ни съседка се отбелязва като Ден за възпоменание на Ататюрк и празник на младежта и спорта, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Маратонът, чийто маршрут преминава от ГКПП Ипсала – Кипи на турско-гръцката граница до мавзолея „Анъткабир“ в турската столица, е организиран от спортни клубове от Турция, като за пренасянето на пръстта от родната къща на първия президент на Република Турция до границата се включват и турски организации от Гърция.

Според публикации в социалните мрежи в събота пръстта от къщата на Ататюрк, която е поставена в кутия и е увита с турското знаме, е предадена на атлетите от специална делегация, която я е пренесла с автомобил от Солун до ГКПП Ипсала – Кипи, след което участниците в маратона са потеглили към Анкара. Очаква се те да пристигнат там утре сутрин, с което символично да бъде поставено началото на празненствата по случай 19 май.

Освен в Анкара пръст от къщата на Ататюрк в Солун ще бъде занесена от атлети и в черноморския град Самсун, откъдето на 19 май 1919 г. Мустафа Кемал дава старта на националноосвободителното движение на турския народ.