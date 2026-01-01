Норвегия днес обяви, че се е присъединила към Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море (EUSBSR), чиято цел е да координира работата по общи предизвикателства, включително аспектите на сигурността, съобщи Ройтерс.

Норвегия, страна извън ЕС, ще се присъедини към съществуващите членове Швеция, Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва и Полша в EUSBSR.

"Членството ще засили сътрудничеството на Норвегия с ЕС в регион, станал централен за европейската и норвежката сигурност“, заяви норвежкият министър на външните работи Еспен Барт Ейде.

Регионът на Балтийско море е в състояние на повишена готовност след поредица от прекъсвания на електропроводи, телекомуникационни връзки и газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Присъединяването към групата предоставя нови възможности за участие в работата по области като морско сътрудничество, наблюдение и сигурност, добави Барт Ейде.

EUSBSR беше създадена през 2009 г., за да укрепи сътрудничеството по общи предизвикателства и да допринесе за по-екологичен, по-конкурентен и по-устойчив регион.

Нейните цели включват също така осигуряването на чисто и безопасно корабоплаване и надеждни енергийни пазари в региона.