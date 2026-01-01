Велосипедист е в болница, след отнето предимство от автомобил в Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 16 май в 9,30 часа в дежурната част на Районното управление в Нова Загора е получен сигнал за пътно произшествие с пострадал.

Инцидентът е станал на кръстовище с улици „Ценинско шосе“ и "Св. Патриарх Евтимий" в града. По първоначални данни лек автомобил „Дачия Логан“, управляван от жена на 42 години, е отнела предимство и е ударила 31-годишен велосипедист.

Той е откаран в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.