Петима души са задържани при специализирана полицейска акция срещу престъпления, свързани с употребата, притежанието и разпространението на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Операцията е проведена от криминалисти на ОДМВР и служители на Първо районно управление, като е част от последователните действия на МВР за ограничаване на наркоразпространението и противодействие на престъпността в региона.

На 16 май служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция извършили проверка на двама 28-годишни перничани. При последвалия личен обиск от единия били иззети две пликчета с бяло прахообразно вещество, а от другия – едно пликче със същото съдържание. При направения полеви тест веществото реагирало на амфетамин.

На следващия ден, на ул. „Пенчо Славейков“, криминалистите проверили двама мъже на 21 и 34 години. При обиска у по-възрастния било открито пликче със суха зелена листна маса, реагирала на марихуана при полевия тест. В рамките на последвалите процесуално-следствени действия на адреса на 34-годишния били намерени и иззети електронна везна, механична мелничка и полиетиленово пликче с марихуана.

По време на акцията, в района на градския парк, служители на Първо РУ проверили и 22-годишен перничанин. В паркирания в близост автомобил бил открит вейп с наркотично вещество. Петимата задържани са познати на органите на реда, а 34-годишният е осъждан.

Те са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случаите са образувани бързи производства, уведомена е прокуратурата и работата по разследванията продължава.