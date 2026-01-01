63-годишен пешеходец е в болница след пътнотранспортно произшествие в Силистра, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 16 май около 10:00 часа по улица „Н. Й. Вапцаров“, когато мъжът пресичал на пешеходна пътека и бил блъснат от лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 70-годишен водач. Пострадалият е получил фрактура на левия крак и е настанен за лечение в болница. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват.

При друг пътен инцидент, станал същия ден около 10:15 часа на площадка на бензиностанция в Силистра, 36-годишен шофьор на товарен автомобил „Форд“ ударил паркиран лек автомобил. При проверка с дрегер полицаите установили 2.02 промила алкохол в издишания въздух на водача. Мъжът е дал кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.