Движението по третокласния път Исперих – Къпиновци в района на село Лъвино е временно затворено заради верижна катастрофа, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

По първоначална информация в инцидента са участвали няколко автомобила. Трима шофьори са транспортирани в болница, като към момента няма данни за състоянието им.

Причините за произшествието и обстоятелствата за възникване на катастрофата все още се изясняват, заяви Георгиева.

Тя добави, че е въведен обходен маршрут през Къпиновци и Китанчево до приключване на процесуално-следствените действия.