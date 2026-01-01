Части от София остават без топла вода от днес заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителна централа „Земляне”, показва справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

До 22 май ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси: ж.к. ,,Овча купел І”, ж.к. ,,Овча купел ІІ”, ж.к. ,,Лагера”, кв. „Славия”, кв. ,,Красно село”, ж.к. ,,Бели брези”.

Без топла вода ще са и хората в ж.к. ,,Борово” ж.к. ,,Бъкстон”, ж.к. ,,Стрелбище”, ж.к. ,,Мотописта”, ж.к. ,,Гоце Делчев”, ж.к. „Хиподрума” и част от кв. „Манастирски ливади” - бл. 19А и бл. 19В.