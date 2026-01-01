Премиерът Румен Радев поздрави DARA след победата ѝ на конкурса Евровизия, която донесе на България и домакинството на надпреварата през 2027 година.

„Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA на Евровизия“, заяви Радев.

„Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването“, посочи премиерът.

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“, заяви Румен Радев.

"България очаква Европа и света на Евровизия 2027!“, допълни Радев.