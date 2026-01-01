Момче на 14 години се удавило днес в Мъглижка река. Това съобщи прокурорът от Районната прокуратура в Стара Загора Таня Димитрова. Тя допълни, че по предварителни данни става въпрос за нещастен случай.

„Детето е влязло във водата и се е подхлъзнало на нещо и е паднало", обясни прокурор Димитрова. Тя добави, че предстои да бъде извършена съдебно-медицинска експертиза.



По първоначална инфомация, момчето е потънало буквално секунди след скока във водата и повече не е изплувало. Приятелите му, които са станали свидетели на инцидента, веднага са повикали на помощ охранители от района.



Тялото на детето е открито на около 500 метра по-надолу по течението от мястото, на което е скочило. По случая вече е образувано досъдебно производство и се води разследване.