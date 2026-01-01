Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи „пустинни жеги“ в страната през следващите три дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса, съобщава Би Би Си.

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Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, добавя медията и добавя, че във вторник термометрите ще показват 41 градуса в Айдън, в югозападната част на страната на Егейско море. В сряда същите градуси се очаква да бъдат достигнати и в Анталия, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка, добавя агенцията.

В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33, добавя Би Би Си.

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От сряда нататък прогнозите са леко захлаждане, най-вече в региона на Мраморно море, но с очакване и за гръмотевични бури, посочва медията и припомня нуждата от консумация на повече течности по време на жегите.

Подобно предупреждение за тридневна гореща вълна вчера издадоха и гръцките власти.