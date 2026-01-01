Катастрофа между влакова композиция и тежкотоварен автомобил е възникнал на железопътния прелез край каспичанското село Златна нива, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаде на 20 юли. Установено е, че катастрофата е станала на вътрешен прелез в кариера за добив на фракция, както и че влаковата композиция, с два локомотива и 20 вагона, е ударила преминаващ през железопътния прелез товарен автомобил с прикачено към него полуремарке.

Водачите на влаковата композиция - на 47 и 57 години, както и на камиона - на 61 години, са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателни.

Три противопожарни екипа са били на място. Товарният автомобил е обезопасен, акумулаторните му батерии са премахнати. Няма пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети по полуремаркето и локомотива,