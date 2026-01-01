Мъж рани двама туристи в района на древния Акропол в Атина, съобщи „Катимерини“.

Нападателят атакувал с нож мъж и жена, и двамата американци от гръцки произход, близо до входа на Музея на Акропола, който се намира в подножието на хълма, малко след 8:00 ч.

Жената е получила леки наранявания на крака, докато мъжът е пострадал по-тежко с рани по ръката, съобщиха от полицията.

Нападателят е задържан, а двамата пострадали са транспортирани с линейка до болница „Червения кръст“, съобщиха властите.

Самоличността на извършителя не беше незабавно установена, но според полицията той изглежда е страдал от психични проблеми.

Според първоначалната информация нападателят е 60-годишен гръцки гражданин, който и преди е бил арестуван за обиди към хора и за притежание на нож.

Подобни нападения са рядкост в Гърция.

На хълма Акропол в Атина се намира близо 2500-годишният храм Партенон, както и други антични паметници, които привличат милиони туристи. През миналата година обектът е бил посетен от около 4,6 милиона души.