Мъж рани двама туристи в района на древния Акропол в Атина, съобщи „Катимерини“.
Нападателят атакувал с нож мъж и жена, и двамата американци от гръцки произход, близо до входа на Музея на Акропола, който се намира в подножието на хълма, малко след 8:00 ч.
Жената е получила леки наранявания на крака, докато мъжът е пострадал по-тежко с рани по ръката, съобщиха от полицията.
Man stabs and injures 2 tourists near the Acropolis in Athens, Greece: cops https://t.co/2pXEEFrRja pic.twitter.com/fOsXCEIQVm— New York Post (@nypost) July 21, 2026
Нападателят е задържан, а двамата пострадали са транспортирани с линейка до болница „Червения кръст“, съобщиха властите.
Самоличността на извършителя не беше незабавно установена, но според полицията той изглежда е страдал от психични проблеми.
Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε τουρίστες https://t.co/jcVnG6sG2C μέσω @ilamia— KARAGIANNOPOULOS K (@karag_k) July 21, 2026
Според първоначалната информация нападателят е 60-годишен гръцки гражданин, който и преди е бил арестуван за обиди към хора и за притежание на нож.
Подобни нападения са рядкост в Гърция.
На хълма Акропол в Атина се намира близо 2500-годишният храм Партенон, както и други антични паметници, които привличат милиони туристи. През миналата година обектът е бил посетен от около 4,6 милиона души.