Поредно лято на продължително засушаване и високи температури в Централна и Източна Европа доведе до драстичен спад в нивото на река Дунав.

В българско-румънския участък водният стоеж на реката отново бележи стойности около и под условната кота „нула“ в ключови хидрометрични станции като Русе, Лом и Свищов.

Според сайта на Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на реката, водният стоеж днес е -69 спрямо кота нула, и продължава да намалява. Спадането на водното количество затруднява корабоплаването и изправя пред сериозни изпитания речния транспорт, логистиката и стопанския сектор в целия регион.

С намаляването на дълбочината във фарватера (плавателния път) на реката, Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) и речните власти въвеждат строги ограничения за максималното газене на корабите.

Най-проблемни при маловодие традиционно остават зоните около островите Белене, Батин, Вардим и Попина. Там се образуват пясъчни прагове, които стесняват плавателния път. Търговските съдове имат ограничения в пренасяните товари (главно зърно, въглища, руда и горива) с едва 40–50% от пълния си капацитет, за да избегнат засядане.

Специализираната драгажна техника на ИАППД работи в най-рисковите точки, за да прокопава и поддържа минимално необходимата дълбочина за преминаване на капитанските състави.

Феноменът „плитък Дунав“ не е нов за българското поречие, но през последните две десетилетия той се появява с все по-голяма честота и интензивност в резултат на глобалните климатични промени.

Нивото на реката е най-ниско за последните 30 години. Абсолютен исторически минимум, обаче, е достигнат през септември 2003 г., когато при Русе е отчетено най-ниското ниво откакто съществуват официални измервания (от 1941 г.) - минус 73 см спрямо кота „нула“. Корабоплаването в българския участък е напълно блокирано за седмици.

Продължителните периоди на ниски води засягат не само логистиката и търговията по европейския транспортен коридор №7, но и застрашават водоснабдяването на крайдунавските селища, охладителните системи на промишлени предприятия и водните екосистеми в съседните резервати (като „Сребърна“ и природните паркове по островите).

За трайно справяне с проблема експертите настояват за по-тясно сътрудничество между България и Румъния за хидротехническо регулиране на речното корито и постоянни драгажни дейности.