Жители на Севлиево излязоха на протест срещу прекратяването на сезонната автобусна линия до Бургас, която по думите им е сред малкото удобни възможности за пътуване до Черноморието през летните месеци.

Над 50 души, сред които граждани, представители на превозвачи и служители, се събраха тази сутрин на автогарата в града, за да изразят недоволството си. Те настояха маршрутът да бъде възстановен в най-кратък срок.

БГНЕС

Според протестиращите до спирането на автобусната линия се е стигнало след решение на Министерството на транспорта, което те определят като необосновано. По техни думи сезонният курс се ползва с голям интерес всяко лято, а липсата му ще създаде сериозни затруднения за десетки жители на Севлиево и региона. Именно затова те настояват автобусната връзка с Бургас да бъде възстановена.