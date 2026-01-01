Полицията в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи от спортиста Валентин Петров, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ.

Форсира, дрифтира и застраши хора: Хванаха млад мъж за опасно и дръзко шофиране в Пловдив

Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи. Спортистът разказа, че е подал сигнал до компетентните институции.

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още в колата са двама братя, а водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.

Агресия на пътя: Шофьор заплаши с пистолет друг водач в Пловдив заради засичане

"Вече стана модерно да се употребяват опияняващи вещества и да се шофира с бясна скорост, а всяка седмица ставаме свидетели на десетки пътнотранспортни произшествия. Употребата на подобни субстанции по никакъв начин не те прави готин, модерен или различен от останалите, а напротив", заявява Петров и призовава всеки, който стане свидетел на подобна ситуация, да реагира, а не да подмине.

От ОДМВР- Пловдив обясниха за NOVA, че Валентин Петров вече е разпитан, а резултат от проверката по случая се очаква до края на днешния ден.