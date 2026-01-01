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На 9 юли вечерта патрул е забелязал кола да създава реална опасност за произшествие в зоната на кръстовището между бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Орфей“.

Независимо от намиращите се наоколо други моторни превозни средства и пешеходци, колата е преминала с форсиране на двигателя, ускоряване на скоростта и завъртане на гумите.

За щастие при така създалата се рискова ситуация няма пострадали. Униформените обаче веднага взели мерки и настигнали и спрели принудително колата.

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Станало ясно, че зад волана е 25-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Младият мъж е задържан за едно денонощие. Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.