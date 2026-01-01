Тир е самокатастрофирал рано тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Инцидентът е станал около 5:03 часа при 222-рия километър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Тир горя на магистрала „Тракия“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

По първоначални данни товарният автомобил е бил управляван от 47-годишен мъж. Той е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. На водача е оказана медицинска помощ, след което е освободен.

Към момента тирът се намира в аварийната лента и се извършва претоварване на товара. На място има екип на сектор „Пътна полиция“, който регулира движението и работи по случая.

Тир се обърна и разпиля тонове картофи на магистрала „Тракия“ (СНИМКИ)

Затворени са активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в изпреварващата лява лента. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да се движат със съобразена скорост.