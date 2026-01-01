Движението при при км 88 на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик в посока Бургас беше затруднено заради горящ тир, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

БТА

Образувало се е задръстване от автомобили.

На място има екип на полицията.

БТА

БТА

Въведен беше и обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“.

Към този момент движението вече е възстановено.

От АПИ препоръчват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.