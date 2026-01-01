Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и се нуждае от специализиран транспорт до София. Това казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена.

Две паралелни въздушни мисии у нас спасиха дете и мъж в критично състояние

Това е втора въздушна медицинска мисия за седмицата в област Благоевград.

Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент пострадал в пожара край санданското село Левуново вчера.