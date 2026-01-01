Сигнал за горящ автомобил на главен път I-2 е подаден на тел.112 около 14.20 часа на 9 юли. На място е установено, че колата „Рено Меган“, управлявана от 30-годишен румънски гражданин, се е запалила по време на движение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Огънят е загасен от дежурната смяна на РСПБЗН-Лозница. Няма пострадали хора при инцидента.

Кола изгоря напълно при пожар в Сливен

По първоначални данни причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията на автомобила.

По случая се води проверка.