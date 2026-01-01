Автомобил изгоря напълно при пожар в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 19 април в 01:13 ч. в РСПБЗН – Сливен е постъпил сигнал за пожар в лек автомобил „Ситроен Берлинго“. Инцидентът е възникнал в сливенския квартал „Дебелата кория“.

На място е изпратен един екип на РСПБЗН – Сливен, който е ликвидирал произшествието. Пострадали няма, но автомобилът е напълно унищожен.

По първоначални данни най-вероятната причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на автомобила.