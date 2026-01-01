Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза на брифинг пред журналисти от Шумен, че трябва "да се даде толеранс" на новото правителство и че всичко построено в последните 20 години, е от ГЕРБ. Той припомни, че три пъти е бил премиер.

"Ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време", каза Борисов.

"Радев е прав, Асен Василев ни качи на шейната, ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове, но Василев теглеше по 500 милиона, сега огромна възможност има да атакуваме Радев за тези дългове, но не е справедливо", обясни Борисов.

"10-12 години, когато ГЕРБ управляваше самостоятелно бяхме на излишък, малко минахме от излишък към дефицит в ковид кризата", припомни той.

"20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат - ние строим. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ", каза той и уточни, че става въпрос за последните 20 години.

Борисов коментира и казуса с Георги Кандев. "Аз бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, защото очаквах, че Кандев като е казал А, ще каже и Б, гледах как се разплака, бих съм в това положение на главен секретар, когато ме пресира тройната коалиция и станах и си тръгнах", припомни той и допълни, че е гласувал "против" Кандев да бъде викан в парламента.

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Борисов бе запитан за спирането на военните доставки за Украйна. "България не е дарявала оръжия, България продаваше оръжия, като член на ЕС помагаме. Имаме също своите забележки към корупцията в Украйна, помагаме на украинския народ, който бива бомбандиран", каза той.

Той коментира и темата за свръхдефицита. "Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всички рестрикции и в първия, и във втория мандат и си понесохме целия натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита". "Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин и затова съм бил три пъти премиер", каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и договора с "Боташ" "Що се касае този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казвал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото, ако сработи, дори както служебния министър Трайчо Трайков казва, той носи повече загуби. Това е по-опасното в случая, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката".