Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска МВР, това съобщи самият той с пост във фейсбук.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", заявява Кандев.

"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме", посочва той в социалните мрежи и допълва: "Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ".

Радев гарантира: Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР, той доказа своите качества

Георги Кандев бе назначен за и.д. главен секретар на МВР по време на служебното правителство на министър-председателя Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април и при новото правителство остана на поста си.

"Разбира се, че ще оставим Георги Кандев", това заяви категорично премиерът Румен Радев в началото на май.

"Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите, те минаха, към борбата със злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. Кураж! Защото ни предстои много тежка битка", обобщи Радев.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също изрази положителна и висока оценка за работата на Кандев.

През последните месеци главният секретар на МВР се открои като една от най-видимите фигури в системата на вътрешното министерство. Той получи положителни оценки от служебния кабинет, вътрешния министър, служебния премиер и президента за организацията и работата по обезпечаването на изборния процес.

Кандев присъства по-активно и в публичното пространство, включително в социалните мрежи, където дейността му предизвиква засилен обществен интерес и коментари.