В ход е позорен опит за реванш - за това алармира премиерът Андрей Гюров.

"След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон", посочва служебният министър-председател.

По думите му "вендетата" се разиграва в "Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство".

"Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви! И цяла България ви вижда. Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас", зарича се Гюров.

„Получих съобщение да се прибера“: Заплахи към главния секретар на МВР (ВИДЕО)

По-рано днес главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил заплахи. "Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера", заяви той.

Кандев обясни, че четири дни след проведените предсрочни парламентарни избори е получил няколко обаждания. "В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“. Каква е целта им ли? Може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя", посочи главният секретар.

"Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", закани се главният секретар на МВР Георги Кандев.