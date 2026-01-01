Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил заплахи. "Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера", заяви той.

Кандев обясни, че четири дни след проведените предсрочни парламентарни избори е получил няколко обаждания.

"В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“. Каква е целта им ли? Може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя", посочи главният секретар.

Като служител на МВР и гражданин отправя въпрос към Софийската градска прокуратура вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу него. "Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера", допълва той.

"Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", категоричен е главният секретар на МВР Георги Кандев.