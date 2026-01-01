Един милион евро е сумата, иззета до момента в операции на МВР срещу купуването на гласове. Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров във Фейсбук след среща с главния секретар на МВР Георги Кандев.

Ще разбием както старите, така и новите картели - купувачите на гласове са под прицел и след изборите. С тези думи се обърна и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев към премиера, става ясно от видеото към публикацията.

1 млн. евро е иззело МВР при акциите срещу купуване на гласове

Кандев посочи, че 1740 са сигналите за предстоящите предсрочни парламентарни избори в сравнение с 418 сигнала за изборите през 2024 г. Това е увеличение с 310% на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори, добави той. По думите на и.д. главен секретар „Обществото ни възлага надежди и ние трябва да ги оправдаем!“.

„Хората наистина започват да ни вярват, обществото ни възлага надежди, а ние трябва да ги оправдаем“, заяви още Кандев.