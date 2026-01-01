До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи и.д. главен секретар Георги Кандев във фейсбук профила си.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността.", пише Кандев. Също така отбелязва, че няма да има "чадър", недосегаеми и компромиси от страна на МВР.

Той призовава гражданите да не продават гласа си и да не позволяват да се превърнат в инструмент. "Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде", допълва още Георги Кандев.

Снощи и.д. главен секретар на МВР съобщи за нова схема за купуване на гласове. Плащането става онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане, а по случая са задържани петима души. Те разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас. Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите, допълва Георги Кандев.