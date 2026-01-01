Кметът на кърджалийското село Солище е задържан за участие в схема за купуване на гласове за предстоящите избори в неделя. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Задържаха кмета на Овчарово, раздавал пари за гласове (СНИМКИ)

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин, с цел да черпи клиентите и да ги убеждава да гласуват за конкретна политическа партия.

Арестуваха за купуване на гласове общински съветник от Разлог и член на СИК, откриха 11 00 евро

По случая вече са проведени два разпита на свидетели пред съдия. Образувано е досъдебно производство.

Разследването продължава, а кметът остава в ареста.