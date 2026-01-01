Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

В резултат на проведена полицейска операция срещу изборните престъпления, в село Баня е задържан общинският съветник от Разлог, а вторият задържан е член на секционна избирателна комисия в село Баня. Има и трето задържано лице - И. Б.

При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели.

В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила.

Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня.

"Заявявам категорично, че органите на МВР осъществяват непрекъснато наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен", категоричен е Кандев.