Най-малко 16 души са загинали в рамките на един ден в индийския щат Телангана в резултат на екстремни горещини, при които температурите на моменти надхвърляха 45 градуса по Целзий, предаде ДПА.

Смъртните случаи се приписват на настоящата гореща вълна, съобщиха вчера индийската национална новинарска агенция ПТИ и други индийски медии, позовавайки се на министъра на финансите на южния щат Понгулети Сриниваса Реди.

Жертвите са от различни окръзи на Телангана и всички са били регистрирани в петък.

Не всички 16 души са починали единствено в резултат на топлинен удар, посочва в. "Таймс ъф Индия", като цитира думите на местен здравен служител. Някои от тях са имали съпътстващи заболявания, особено възрастните хора.

От няколко дни вълна от горещини е обхванала голяма част от страната.

Високите температури не са необичайни за това време на годината в региона. Въпреки това, Метеорологичната служба на Индия съобщи за температури до пет градуса "над нормалното" в някои части на страната, включително в района на Делхи.

В събота най-високата температура за деня - 47,1 градуса по Целзий - беше отчетена в региона Видарбха, в източната част на щата Махаращра.

Властите издават предупреждение за горещини, когато се очаква максималната температура да достигне най-малко 40 градуса по Целзий или повече в ниските райони и поне 30 градуса на по-висока надморска височина.

Според данните горещата вълна вероятно ще продължи в някои части на страната и през следващите няколко дни.