Заради високи нива на реката временно е преустановено издирването. на мъжа, изчезнал в района на местността „Чакала“. Действията по търсенето ще бъдат подновени незабавно след спадане нивото на водата и осигуряване на безопасни условия за работа на терен.

Служители на РУ-Севлиево и доброволчески формирования продължиха и днес действията по издирването.

В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е обходено протежението на реката, като в акцията е използван и дрон.

В района е намерена обувка, за която има предположение, че принадлежи на издирвания мъж.

Последно е забелязан на 23 май в местност „Чакала“, малко след 10:00 часа.

От Областната дирекция на МВР – Габрово съобщиха подробноати за мъжа. Той се казва Георги Димитров Карапенев, на 55 години, от град Габрово.

При усложнена метеорологична обстановка: Издирват мъж, изчезнал край Севлиево

Висок е около 188 см., с овално лице и сини очи. Бил е облечен със сиво работно облекло тип гащеризон със светлоотразителна лента.

Гражданите, които разполагат с информация относно местонахождението му, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Вчера издирването му започна при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия в района вследствие на обилните валежи.

Извършват се оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, като са включени и доброволци.