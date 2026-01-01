Аквапарк „Възраждане“ официално открива летния сезон на 13 юни и отново ще посреща посетители с разнообразни водни атракции, отопляеми басейни и зони за отдих в централната част на София.

Разположен на площ от 7 декара в парк „Възраждане“, комплексът предлага пет открити отопляеми басейна, водни пързалки и мултифункционално водно съоръжение за игра на деца. Температурата на водата в басейните се поддържа не по-ниска от 26 градуса, а в бебешкия и хидромасажния басейн достига между 28 и 30 градуса.

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Посетителите могат да се възползват и от зони за почивка, детски развлечения, летен бар и бистро с панорамна тераса.

Входът за деца с ръст до 90 см е безплатен. За деца с ръст до 130 см билетът струва 10 евро в делнични дни и 13 евро през почивните дни. За посетители с ръст над 130 см цената е съответно 17 евро през седмицата и 20 евро през уикенда.

Намаления са предвидени за пенсионери, хора с увреждания и посетители, които влизат след 15:00 часа. Допълнителна информация за цените и условията за посещение е публикувана на официалната интернет страница на комплекса.

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От понеделник до петък Аквапарк „Възраждане“ приема посетители и с карти MultiSport.

Комплексът се намира на територията на парк „Възраждане“ в ж.к. Зона Б-5 на ул. „Българска морава“ №4.