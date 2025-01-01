Фонтанът в парк „Възраждане“ отново е в експлоатация след основен ремонт и цялостна модернизация. Съоръжението беше официално пуснато в действие на 6 август, съобщиха от район "Възраждане".

Фонтанът е основна атракция в парка, особено за децата, благодарение на разнообразните режими на водните струи и цветното LED осветление. В последно време обаче съоръжението беше компрометирано от редица сериозни проблеми – пукнатини в стоманобетонната конструкция, компрометирана хидроизолация, корозирали тръбни разводки с течове, както и амортизирано електро- и помпено оборудване, което работеше с остаряла технология и не отговаряше на съвременните стандарти за безопасност. Това водеше до ежедневна загуба на вода, високи разходи за поддръжка и реален риск за инциденти.

Водни атракции и летни забавления: Откриват аквапарк „Възраждане“ в София

След извършените ремонтно-възстановителни дейности всички технически и конструктивни проблеми са отстранени. Подменени са тръбните разводки, помпеното оборудване и електрическата инсталация, като са инсталирани нисковолтови (24V) помпи, RGB LED осветление и нов контролер за управление на дюзите и светлините. Обновени са облицовките, хидроизолацията и конструктивните елементи, с цел предотвратяване на бъдещи течове и улесняване на поддръжката. Инсталирана е и нова филтърна система с автоматична дезинфекция, което гарантира високо качество на водата при минимални разходи.

Столична община, район

Освен възстановяване на първоначалната функция, съоръжението вече предлага и нови аудио-визуални ефекти за пълноценно преживяване от страна на посетителите.

„Фонтанът в парк „Възраждане“ не е просто водна атракция, а символ на грижата ни към хората и ангажимента ни към средата, в която живеем. Радвам се, че отново ще носи усмивки на децата и спокойствие на семействата в района“, заяви кметът на район „Възраждане“ Станислав Илиев.

Реновираният фонтан в парк „Възраждане“ е поредна стъпка към подобряване на обществените пространства в района и създаване на по-привлекателна и безопасна среда за отдих и социални дейности.